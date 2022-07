Gouden Pijl strikt nog drie Nederlandse Tourrenners en schaatsvedette

Danny van Poppel eindigde deze Tour de France al twee keer in de top-5 en schakelde zo succesvol om van beoogd sprintaantrekker van Sam Bennett naar een renner die zichzelf tussen de grote namen weet te plaatsen in de sprint. In zijn loopbaan wist de jongste zoon van oud-topsprinter Jean-Paul ook al een rit in de Ronde van Spanje te winnen, net als meerdere eendagswedstrijden.

Nils Eekhoff reed zich in 2019 in het Britse Harrogate in de kijker door als eerste over de streep te komen van het WK voor beloften. Zijn vreugde was van korte duur, want hij werd door de jury later teruggezet. Bij Team DSM liet Eekhoff zich direct een jaar later opmerken door tweede te worden op het NK voor profs, waar hij het langst in het spoor kon blijven van Mathieu van der Poel. De 24-jarige Eekhoff is momenteel actief in de Tour de France. Als belofte won hij de Ronde van Overijssel als junior Parijs-Roubaix. Een renner met mogelijkheden dus.