Ongeluk tussen rondvaartboot en in Meppel gebouwde watertaxi: 'Geen kruid tegen gewassen'

Bij de Meppeler botenbouwer Alumax Boats hielden ze vanmiddag hun hart vast na het zien van de beelden: een watertaxi botste op een rondvaartboot op de Nieuwe Maas in Rotterdam. De watertaxi verdween na het ongeluk, dat gebeurde bij de Erasmusbrug, volledig onder water. "Tegen zo'n schip is geen kruid gewassen", reageert een woordvoerder van Alumax, waar de boten van het watertaxibedrijf in Rotterdam worden gemaakt.

Zes opvarenden werden gered, onder wie de schipper en een kind. Zij waren allemaal aanspreekbaar en zijn ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. De boot lag na het ongeluk ondersteboven in het water en kon met behulp van een andere watertaxi weer gedeeltelijk worden omgekeerd. Daarna konden de opvarenden uit de zinkende watertaxi worden gered.

"Je hebt gelijk een soort pavlovreactie", reageert de woordvoerder. "We zijn nauw verbonden met het watertaxibedrijf in Rotterdam, maar op dat moment komt er zoveel op hen af. Het laatste waar ze op zitten te wachten, zijn wij. Contact komt vanzelf wel weer eens."

Zestien Meppeler boten naar Rotterdam

De boten die de Rotterdamse taxifirma gebruikt, komen allemaal uit Meppel. Alumax heeft er inmiddels zestien geproduceerd in de afgelopen elf jaar, waardoor per jaar 420.000 mensen over de wateren van de Nederlandse havenhoofdstad worden vervoerd. "We verbinden beide oevers van de Maas, het gaat kriskras door Rotterdam. We vervoeren toeristen en forenzen, waardoor het mobiliteitsprobleem van de stad eigenlijk wordt opgelost."

De watertaxi's die in Meppel van de band rollen, zijn van 'stevig materiaal', meldt de woordvoerder. "Maar de rondvaartboot was enorm. De kracht die vrijkomt, daar is geen enkel materiaal tegen bestand. Dat maakt de beelden ook zo vreselijk."

De watertaxi belandde na de botsing op de bodem van de Nieuwe Maas. Het voertuig werd daarna geborgen. De havenpolitie doet verder onderzoek naar het ongeluk.