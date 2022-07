Blijdschap en zorgen over ruimtegebrek bij oplevering school Roden

De opluchting is voelbaar in Roden als vanmiddag hordes kinderen door het gebouw rennen. OBS De Marke heeft eindelijk weer een écht schoolgebouw.

"Supermooi", is het oordeel van Sven uit groep 6. Volgend jaar gaat hij het één na laatste jaar van de basisschool in. "Ik heb echt zin om hier te gaan leren." Ook de 10-jarige Tess heeft er zin in. "Eigenlijk is het jammer dat we straks van school gaan, want dan hebben we nog niet zo lang in dit gebouw kunnen zitten."

Duurde lang

Het heeft ook lang genoeg mogen duren, beaamt wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld. In december 2018 sloot de school haar deuren, nadat de fundering verzakte. Daarna zat De Marke 3,5 jaar in een noodgebouw. "Of het sneller had gekund? Ik denk het niet", zegt Wekema. "We liepen tegen een aantal problemen aan, waaronder de bouwstop vanwege PFAS en later nog een vleermuizenprobleem."

10.000 euro per maand kostten de tijdelijke units, terwijl van veel comfort lange tijd geen sprake was. Problemen met warmte, ventilatie en akoestiek speelde de school parten. "Het was een rare en heftige tijd", blikt directeur José Wolters terug. "We moesten vanwege de verzakkingen plotseling de kinderen met hun persoonlijke spullen naar huis sturen. Na de vakantie stond het noodgebouw er. Heel mooi, maar geen echte school natuurlijk. Dat hebben we nu wel weer."

Tour de France

De bouw van het nieuwe kindcentrum aan de Molenweg ging zeer vlot. Aannemer Hunebouw begon eind november en had er nog een flinke klus aan om alles op tijd af te krijgen, zo vertelt Klaas Graveland namens het bedrijf. "We hadden best een korte bouwtijd. Toen ik hier zes weken geleden kwam, moest er nog aardig wat gebeuren. Als je dan nu ziet hoe ver we zijn..."

Helemaal af is het nog niet, zo wordt er nog gewerkt aan de parkeerplaatsen en moet aan het gebouw nog wat gebeuren, maar de deadline wordt in ieder geval gehaald. "Het leek hier de afgelopen week wel de Tour de France, zo druk was het", schetst wethouder Wekema die vaak even langsreed.

Ruimtetekort?

Het nieuwe gebouw voorziet in alle eisen. Er is veel ruimte voor praktijkonderwijs, met een keuken en een doe-denk-lokaal. De trap is verder geschikt als podium. "Daar gaan de kinderen veel plezier aan beleven", denkt Wolters.

De directeur voorziet op vrij korte termijn overigens wel problemen. "We zien het aantal leerlingen al stijgen. We vrezen dat we volgend jaar al ruimtetekort hebben."

Wethouder Wekema ziet de problemen. "Dit gebouw heeft mogelijkheden om uit te breiden, maar in principe kijken we eerst naar scholen in de buurt als er te weinig ruimte is. Dat zou kunnen betekenen dat kinderen die zich dan zouden aanmelden voor De Marke, ergens anders heen moeten."

Op de dag van de sleuteloverdracht is er van die problemen weinig te merken. Wolters gaat voorop in de polonaise, zo weet ze lachend te melden. "Zeker, volg jij dan?"