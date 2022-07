Stelling: Rabobank moet nu ook verantwoordelijkheid nemen in de stikstofcrisis

De Rabobank betuigt spijt voor de rol die de bank heeft gespeeld in de stikstofcrisis. De grootste bank voor boeren zegt "met gemengde gevoelens" terug te kijken op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij, die mede gefinancierd is door banken.

"Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen", laat de bank weten aan Trouw . De jarenlange schaalvergroting is volgens de Rabobank ingezet door de overheid. "Onderaan de streep gaat het er nu om dat we de boeren helpen aan perspectief en de natuur beschermen", aldus de bank.

De Rabobank is de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland. In een open brief bekritiseert het Wereld Natuur Fonds (WNF) deze week de houding van de bank in de stikstofcrisis. Dat is opmerkelijk omdat de natuurorganisatie al jaren samenwerkt met de bank.