Automobilist opgepakt na politieachtervolging van Steenwijk tot Meppel

De vluchtpoging van de man mondde uit in een achtervolging van bijna twintig kilometer naar de wijk Haveltermade in Meppel. Daar wist de politie de auto van de man klem te rijden.In de buurt van het Noorderpark sprong de man uit zijn auto en vluchtte het park in. De agenten wisten hem in het park te pakken te krijgen en te overmeesteren. Tijdens zijn aanhouding raakte de man gewond. Hij liep vermoedelijk een enkelbreuk op en is naar het ziekenhuis gebracht.Het is volgens een woordvoerder van de politie nog niet duidelijk waarom de man het stopteken negeerde. Hij wordt later op het politiebureau verhoord. De auto is in beslag genomen.