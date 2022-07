Rode Kruis wil met spoed tweede aanmeldcentrum: 'Kunnen niet langer wachten'

Het kabinet is bezig een tweede aanmeldcentrum te openen in de gemeente Noordoostpolder in Flevoland. Het inrichten en operationeel maken van het centrum in het dorp Bant zou vanaf juli twee maanden duren. Asielzoekers kunnen er straks op afspraak een asielaanvraag doen. Maar asielzoekers kunnen gezien de huidige situatie "niet langer wachten" op dit centrum, aldus Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.

Door een tekort aan woningen krijgen mensen die in Nederland mogen blijven geen huis, waardoor ze plekken bezet houden in de asielzoekerscentra. Uiteindelijk leidt dat er mede toe dat in Ter Apel "al maanden mensen op stoelen en tafels slapen en recentelijk zelfs in de buitenlucht", somt Van Schaik op. "Maar telkens als je denkt dat de bodem in de opvang is bereikt, glijden we af naar nóg een laagje dieper. Dat is ronduit onmenselijk."