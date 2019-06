Kies je eigen Koopmansplein uit vier ontwerpen

Vanavond werden de vier ontwerpen gepresenteerd in cultuurcentrum De Nieuwe Kolk.Bureau B+B uit Amsterdam deelt het Koopmansplein op in drie delen. Het zuidelijke deel wordt groen met bomen en planten en verschillende plekken om te zitten. Het midden wordt een open plek voor evenementen. De rest van het plein wordt omgetoverd tot 'De Asser Trappen', die doen denken aan de bochten van het TT Circuit.- kleurrijke bestrating- waterspel voor kinderen- podiumDit Harense bureau plaatst een dubbele rij bomen om het plein. Opvallend zijn de lijnen op het plein die refereren aan de plattegrond van het Asserbos. De lijnen zorgen volgens de architect voor een speels en kleurrijk klinkerpatroon waardoor het plein intiemer wordt en minder groot. Voor kinderen is er een klimhunebed van hout.- klimhunebed- sterrenverlichting- fonteintjesHet Utrechtse bureau OKRA heeft geprobeerd om het Koopmansplein om te toveren tot een groen, vrolijk en levendig plein. Net zoals het eerste ontwerp wordt het plein in drie delen ingedeeld. Het zuidelijke deel is een ontmoetingsplek met veel groen. Aan de noordzijde liggen vier grote tuinen met daarin ook een speelplek voor kinderen. Het centrale gedeelte biedt ruimte voor evenementen en heeft een interactieve fontein.- veel groen en water- interactieve fontein- moderne bestratingWest 8 uit Rotterdam geeft het plein een nieuwe vorm door in het midden een grote ovaal te plaatsen met daarin een kleine vijver. Daar om heen staan veel bomen, die het plein een intiem karakter moeten geven. Aan de zuidkant wordt een beeld geplaatst van twee motorcoureurs die richting het heelal racen.- vijver- sculptuur 'Asser skyracers'- ovalen vormAssenaren vanaf zes jaar kunnen hier stemmen op hun favoriete ontwerp of via dit gratis telefoonnummer 0800-75 75 755. Stemmen kan tot 23 juni. Het winnende ontwerp wordt donderdag 27 juni bekend gemaakt tijdens het TT Festival.