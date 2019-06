Rookverbod in stadion FC Emmen vanaf seizoen 2020/2021

"Wij wisten dat de KNVB hiermee bezig was, het is goed dat alle clubs het nu samen doen. Met elkaar sta je sterker", zegt FC Emmen-woordvoerder Marc Timmer.Volgens Timmer zijn er zeker Emmen-supporters die roken in het stadion. "Het afgelopen seizoen hadden wij na lange tijd weer eens een seizoen waarbij het altijd vol zat. Dan hoor je wel eens van mensen met kinderen dat zij het minder prettig vinden als er naast ze wordt gerookt. Logisch natuurlijk. Dat hadden we daarvoor niet."Volgend seizoen geldt als een overgangsjaar voor de clubs. "Het is goed dat het op tijd wordt gecommuniceerd. Clubs kunnen er dan op alle mogelijke manieren al rekening mee houden. In het overgangsjaar kunnen we kleine aanpassingen doorvoeren zodat we in het seizoen 2020/2021 geheel rookvrij zijn."Of de nieuwe rookregels invloed hebben op de bedrijfsvoering van de club, zoals extra personeel om te controleren, is nog niet bekend.