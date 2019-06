Advocaten ex-drugsbendeleden mogen vijftien getuigen horen

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat de zeven in totaal bijna 3 miljoen euro hebben verdiend met de illegale handel en wil dat afpakken van de mannen.Zelf zeggen ze dat het veel minder was. Om meer duidelijkheid te krijgen, mogen hun advocaten een aantal mensen als getuige verhoren bij de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.).De bende rond leider Saied H. (35) uit Meppel verkocht tussen 2013 en september 2015 kilo’s coke, speed en volgens het OM ook wiet in binnen- en buitenland. In 2017 werden de mannen veroordeeld. H. kreeg met acht jaar cel de hoogste straf. Vier mannen zijn in beroep gegaan. Dat loopt nog.Vorige week verschenen de zeven mannen uit onder meer Meppel, Dronten en Almere opnieuw voor de rechtbank in Assen. Tijdens een regiezitting over de bedragen die het OM van ze claimt, dienden hun advocaten onderzoekswensen in. Ze wilde in totaal 24 getuigen horen . Negen getuigen wees de rechtbank af. Onder de getuigen zijn ook de zeven veroordeelde ex-bendeleden zelf.De hoop van de advocaten is vooral gevestigd op nieuwe verklaringen van oud-inwoner van Meppel Ivo J. De 29-jarige voormalige rechterhand van bendeleider H. legde na zijn arrestatie bij de politie tientallen verklaringen af, waarin hij uitlegde hoe de bende te werk ging. Daardoor was het voor het OM een stuk makkelijker om de ex-bendeleden, van wie de meesten zwegen, veroordeeld te krijgen. Ook de berekeningen van de geldbedragen die het OM nu van de mannen wil hebben, zijn mede gebaseerd op J.’s verklaringen.De advocaten hebben J. altijd onbetrouwbaar genoemd, maar zelf hebben ze hem nog nooit vragen kunnen stellen, omdat hij voor de strafzaak in 2017 als getuige weigerde te verklaren. Omdat hij zelf ook verdachte was, mocht hij ook zwijgen. Dat geldt nu niet meer. Omdat J. niet in beroep is gegaan, is hij geen verdachte meer.Het is niet bekend hoe lang het gaat duren voor alle getuigen zijn gehoord. Daarna start een schriftelijke procedure tussen de advocaten en de officier van justitie over de geldbedragen die het OM eist. Uiteindelijk volgt over een aantal maanden een nieuwe zitting bij de Asser rechtbank.