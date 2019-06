Chaos op hockeyveld Roden: vrijwilligers ruimen op

Een groot deel van het dak van het clubhuis waaide weg en belandde 100 meter verder op het veld. Ook op de rest van het sportcomplex is veel schade. Zo zijn de dug-outs omver gewaaid en is een grote stellage tegen het hek aan beland.Op Facebook meldt de club dat er vandaag geen trainingen zijn. In plaats daarvan is er al een flink aantal vrijwilligers bezig de ravage op te ruimen.Hoe groot de schade is aan het sportcomplex is nog niet bekend.Ook voetbalvereniging Roden meldt dat er op hun sportpark veel schade is ontstaan. Daar is onder meer een vangnet omgewaaid dat op een doel is terechtgekomen.