Man komt om na beknelling, OM eist geldboete tegen bedrijf

Een zand- en grindbedrijf uit Emmen brengt werknemers in gevaar doordat machines onvoldoende veilig zijn en dat heeft geleid tot de dood van een van de medewerkers. Dat stelt het Openbaar Ministerie tijdens een rechtszaak over het dodelijke bedrijfsongeluk. Het OM verwijt het bedrijf overtreding van de arbeidsomstandighedenwet en eist daarom een geldboete van 100.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk.

Volgens het OM had het bedrijf in Emmen risico's onvoldoende in kaart gebracht. Ook was er bij het installeren van de machine te weinig aandacht besteed aan de veiligheid. Het OM stelt dat er voldoende signalen zijn dat de machine niet aan de veiligheidseisen voldeed. Ook uit het onderzoek van de arbeidsinspectie zou naar voren komen dat machines telkens weer onveilig zijn. Zo zouden onder meer afschermingen weggehaald zijn.

De officier van justitie sprak tijdens de zitting over de zorgplicht voor werknemers: "Eigenlijk stonden alle seinen op rood wat betreft de veiligheid rond de machine. Al met al meent het OM dat de verdachte ernstig tekort is geschoten in de zorg voor haar medewerkers. Dat heeft geleid tot een ongeval waar het 41-jarige slachtoffer bij om is gekomen. Na dit ongeval is naar mening van het OM de zorg voor de veiligheid nog steeds niet tot prioriteit verheven binnen het bedrijf. Dat moet anders."