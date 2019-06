Tests op ‘Eelde’ brengen droneverkeer rond vliegvelden dichterbij

Op Groningen Airport Eelde (GAE) werd gisteren een serie tests uitgevoerd met drones. De betrokken partijen wilden weten hoe de markt er op technisch gebied voor staat om dronevluchten op en rond een vliegveld veilig uit te voeren. Onbeheerd kan het droneverkeer een bedreiging vormen voor omstanders en bemande luchtvaart.Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft GAE in 2018 vanwege de geringe vliegbewegingen aangewezen als enige luchthaven in Nederland voor het testen van dronevluchten. Tijdens de tests werd de start- en landingsbaan gesloten, zonder dat de reguliere luchtvaart daar hinder van ondervond.Nog dit jaar ligt er, onder meer op basis van tests op GAE en op vliegvelden in Frankrijk en Denemarken, een rapport met conclusies en aanbevelingen. In 2020 is het mogelijk al toegestaan om op en rondom vliegvelden met drones te vliegen. Momenteel is dit alleen toegestaan voor gecertificeerde drone-bedrijven en met specifieke ontheffingen.Egbert Swierts van de Stichting DroneHub legt het voordeel uit van vliegen in deze gebieden. “Als een agrarisch bedrijf vlak bij het vliegveld een dronevlucht wil uitvoeren, dan mag dat nu nog niet, terwijl een andere boer 2 kilometer verderop dat wel kan doen”, zegt hij. “Dat is oneerlijk.”Ook voor vliegvelden en de luchtvaart kan het gebruik van drones voordelig uitpakken. Swierts: “Dan moet je denken aan inspectie van de baan of van vliegtuigen na onweer. Ook kan je er vogels mee verjagen. Via deze tests op Eelde hopen we te weten te komen hoe we dat gaan managen.”De tests op Eelde werden uitgevoerd in het kader van het project ‘Podium’ van Sesar Horizon 2020. Belangrijk aspect binnen dat project is het gebruik van software en simulaties om het droneverkeer te beheren.Hierbij wordt de focus gelegd op het wederzijds verkeerssituatiebewustzijn. Op deze manier zijn drones zich bewust van ander vliegverkeer om hen heen, evenals omgekeerd: lokaal luchtverkeer en luchtverkeersleiders weten waar drones zich bevinden.