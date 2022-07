Bijna helft meer autodiefstallen in Drenthe

In Drenthe waren het afgelopen half jaar 153 autodiefstallen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Toen sloegen autodieven 81 keer toe.

Lange tijd ging het aantal autodiefstallen omlaag, maar voor het eerst in twintig jaar stijgt het landelijk cijfer. Dat meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Emmen en Assen bovenaan

Veruit de meeste autodiefstallen in Drenthe waren het afgelopen half jaar in de gemeenten Emmen (48) en Assen (45). Dat zijn er beduidend meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. Toen ging het in Emmen om 23 autodiefstallen en in Assen om 16. De minste autodiefstallen waren de eerste zes maanden van dit jaar in Aa en Hunze en Borger-Odoorn (allebei 2).

"Deel van het probleem is dat voertuigen van vier jaar en ouder met een nieuwprijs onder de 50.000 euro vaak geen extra alarmsysteem hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor diefstal en autokraak", zegt Rudi Welling van het LIV. Ook is het vaak eenvoudig voor dieven om in te breken in auto's die door zogenoemde 'keyless-entry' zonder sleutel kunnen worden geopend.

Dieven kiezen vaak voor Toyota

In heel Nederland zijn het afgelopen half jaar 2.900 personenauto's gestolen, een kleine 13 procent meer dan een jaar eerder. In vier op de tien gevallen wordt de auto teruggevonden. Dieven reden het vaakst weg met een Toyota, namelijk 476 keer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook Volkswagens, Peugeots en Renaults werden relatief veel gestolen.