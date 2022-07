Nijmeegse Vierdaagse toe aan slotdag: 'Extra trots op deze editie'

De Nijmeegse Vierdaagse is begonnen aan de laatste dag. De route gaat via Cuijk en Mook naar de Via Gladiola, waar de deelnemers feestelijk worden onthaald. Ook Tamara Hiddes uit Emmen is vandaag onderweg naar de finish.

De Drentse begon om 05.45 uur aan het slotstuk van de Vierdaagse. "Vanochtend had ik het gevoel dat er een vrachtwagen over me heen was gereden. Maar nu ik eenmaal de pas er weer in heb, gaat het eigenlijk best wel soepel", vertelt Tamara. "Ik heb gisteren wel een heel klein blaartje ontdekt, maar het doet geen pijn. Het maakt ook niet uit of die blaar groter wordt, want het is toch de laatste dag. Ik wil sowieso op de Via Gladiola eindigen."