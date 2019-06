Rolstoelwandelvierdaagse wordt steeds populairder: 'Erop uit'

Inmiddels doen er 240 mensen mee. Begeleiders, familie en vrijwilligers duwen de rolstoelen voort. Zo ook Albert Renting. "Dit is heel erg mooi om te doen. Ik wil nog jaren meedoen, maar dan lopend natuurlijk", lacht hij, terwijl hij achter de rolstoel loopt.De rolstoelwandelvierdaagse is een alternatief voor de reguliere wandelvierdaagse, die vaak te lang of niet haalbaar is. Deze alternatieve wandelvierdaagse wordt georganiseerd door Zorggroep Treant. Verschillende verzorgingshuizen haken aan, maar bijvoorbeeld ook de Mytylschool uit Emmen doet mee."Ik vind het echt prachtig", zegt een vrouw van tehuis De Paasbergen in Odoorn. "Ik doe ieder jaar mee. Het is zo gezellig.""Mensen genieten echt. Dat ze onderweg even wat drinken en bij elkaar zijn", zegt Nichon Katoele van de organisatie. "Ze komen ook oude bekenden weer tegen. Want vaak komen ze de afdeling niet af en zijn ze weinig buiten. Zo zie je maar weer hoe belangrijk sociaal contact is.""Ik kom weinig buiten, dus dit is echt geweldig", zegt een lachende man in een rolstoel. "We hebben al veel dingen gezien en het is mooi dat we deze week het dorp in gaan."Vandaag werd er gestopt op een boerderij met alpaca's. "Ja die zien wij niet zo vaak", zegt een oudere vrouw, die relaxed onderuit gezakt in de rolstoel zit. "Het zijn mooie beesten. Ik heb ze nog nooit gezien dus dat is voor ons wel interessant."Achttien jaar geleden begon de rolstoelwandelvierdaagse klein, maar inmiddels zit het bijna helemaal vol. "We kunnen zo'n 250 deelnemers aan. Het is toch wel een evenement dat je organiseert", legt Katoele uit. "We hebben echt naamsbekendheid gekregen. Er meldde zich vanochtend nog een tehuis dat volgend jaar mee wil doen. Dus we moeten dat even bekijken hoe we dat organisatorisch gaan doen. In januari beginnen we alweer voor volgend jaar."