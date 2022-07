Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Straattheater bij C'est la Vie

Liefhebbers van straattheater kunnen zondag terecht in Emmen bij het festival C'est la Vie. Om 10.00 uur begint het evenement met een vlooienmarkt. Vanaf 13.00 uur zijn verspreid door het centrum verschillende straattheateracts te zien. Het straattheater en de markt duren tot 17.00 uur. 's Avonds is er nog muziek bij horecazaken en op verschillende podia.

Zomerse kunst

Zondag wordt bij de Kunstboutique in Havelte de nieuwe expositie Summer Trip to Artsy Art geopend. Daarin zijn werken te zien van Maartje Jansen, Adelien Noordzij, Ilana de Boer en Madelief Kuipers die zich hebben laten inspireren door de zomer. De opening van de expositie is te bezoeken van 13.30 tot 16.30 uur.

Cultuur- en Wandelpad in de kijker

In Gees zijn kinderen in het voorjaar aan het werk gezet om schilderijen te maken over hun dorp. Zondag zijn hun werken te zien in de beeldentuin van Beelden in Gees. Tegelijkertijd wordt die middag het Cultuur- en Wandelpad in de kijker gezet. Er wordt een boekje gepresenteerd met alle paden van de dorpen in het gebied. Door Gees kan een wandeling gemaakt worden waarbij de Drentse Jachthoorn Blazers voor de muziek zorgen. Dit alles is zondag tussen 15.00 en 17.00 uur.

