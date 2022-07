Nieuw middel in strijd tegen eikenprocessierups: paintballgeweer

Je moet misschien even drie keer met je ogen knipperen, maar het gebeurt echt: in Emmen en Coevorden wordt met een paintballgeweer geschoten op bomen. Eiken om precies te zijn. En niet als spelletje, maar om de eikenprocessierups te bestrijden.

"Dit noemen we paringsverstoring", vertelt Sylvia Hellingman. Zij doet al jaren onderzoek naar de bestrijding van de eikenprocessierups. Onderzoekers schieten met een paintballgeweer een lokmiddel in de bomen. Daarin zitten feromonen die de mannetjes van slag maken. Als gevolg daarvan gaan ze niet meer paren met de vrouwtjesrupsen en komen er geen eitjes en dus geen nieuwe rupsen.

Vorig jaar is deze methode voor het eerst ingezet. "Het werkte wel, maar kostte veel te veel tijd", zegt Hellingman. "We moesten met een hoogwerker al die bomen bij langs." Schieten vanaf de grond met een geweer gaat veel sneller. "Je kunt zo honderd bomen per uur doen. En iedereen kan dit zelf in zijn eigen tuin ook doen."