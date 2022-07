Veenhuizen geeft asielzoekers onderdak: 'Druppel op gloeiende plaat'

Burgemeester Klaas Smid ziet de extra asielopvang in de gemeente Noordenveld als een kleine bijdrage aan een groot probleem. Om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel enigszins te verlichten, kunnen maximaal 140 asielzoekers tijdelijk terecht op het terrein van gevangenis Bankenbosch in Veenhuizen.

De crisisnoodopvang in Noordenveld gaat vanaf augustus in en duurt tot oktober. "Op dit moment staan daar verschillende locaties leeg, ook in voorbereiding op de werkzaamheden die getroffen moeten worden voor de renovatie van de gevangenissen", legt Smid uit. "We hebben de omwonenden gisteren per brief geïnformeerd. En volgende week hebben we nog een inloopavond in Veenhuizen, waar mensen met vragen kunnen komen."

'Onhoudbare situatie'

Smid wilde met zijn gemeente graag een helpende hand bieden aan Ter Apel. "We zien de situatie daar en die is tenhemelschreiend. Het is een onhoudbare situatie. We willen graag een bijdrage leveren, al is het maar een druppel op een gloeiende plaat", aldus Smid. "Ook in Drents verband is afgesproken dat we kijken of we wat grote opvanglocaties kunnen vinden. Om eigenlijk te voorkomen dat asielzoekers van sporthal naar sporthal worden gesleept."

Tot 1 oktober zorgen de veiligheidsregio's voor extra crisisnoodopvangplekken. "We zijn in Drenthe voluit gegaan en hebben veel hulp geboden. Onderschat het niet: er komt heel veel op de gemeenten af", zegt Smid. "We hebben heel veel werk moeten verrichten voor de opvang van Oekraïners, we hebben de versnelde plaatsing van statushouders en de crisisnoodopvang. Maar het houdt natuurlijk een keer op. Er moeten ook andere oplossingen gevonden worden, zoals een tweede aanmeldcentrum."

'Enige dwang best mogelijk'

Smid hoopt dat ook andere veiligheidsregio's de komende tijd hun verantwoordelijkheid nemen in de crisisnoodopvang. "Ik hoor weleens geluiden over gemeenten waar niets wordt geregeld. Dan mag wat mij betreft de aanwijzingsbevoegdheid ingezet worden door de staatssecretaris. Als je altijd verstek laat gaan, moet enige dwang best mogelijk moeten kunnen zijn. Het is natuurlijk niet de meest ideale optie, maar we komen alleen tot oplossingen als we er gezamenlijk de schouders onder zetten."

Sluiting Ter Apel?

De Veiligheidsregio Groningen overweegt inmiddels om het aanmeldcentrum Ter Apel tijdelijk te sluiten vanwege de schrijnende situatie, dat zei voorzitter Koen Schuiling van de Groningse veiligheidsregio deze week tijdens het Veiligheidsberaad. "Bij sluiting van het aanmeldcentrum zeg je eigenlijk tegen asielzoekers: het heeft geen zin meer om naar Ter Apel te komen", bevestigt een woordvoerder van Schuiling aan RTV Noord.