Bouwen zonder projectontwikkelaar neemt vlucht in Meppel

Het bouwen van woningen zonder projectontwikkelaar heeft een vlucht genomen in Meppel. De gemeente is in gesprek met meerdere groepen inwoners die aan de slag willen. Waarschijnlijk kunnen volgend jaar de eerste woningen gebouwd worden op deze zogeheten CPO-manier.

CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. "Dat is eigenlijk gewoon dat groepen mensen samenwerken, om samen hun ideale huis of buurt te creëren", legt woonwethouder Robin van Ulzen het uit. Mensen komen naar de gemeente toe omdat er momenteel niet genoeg aanbod is op de markt, maar er zijn ook andere redenen, stelt de wethouder.

"Uiteindelijk maakt een projectontwikkelaar veel van hetzelfde. Hiermee kun je alle kanten op", aldus Van Ulzen. "Tinyhouses, circulaire woningen, boshuizen, hofjeswonen. Het mooie is dat het hier groepen mensen zijn die samenwerken met gelijkgestemden. Daarmee is het helemaal andersom. Normaal gesproken is er een projectontwikkelaar, die bouwt en verkoopt. Nu begint het bij de eindgebruiker, de bewoner."

Veertig starterswoningen

"In Meppel hadden we er niet veel ervaring mee", vervolgt de wethouder. "Daarom werd in uitbreidingswijk Nieuwveense Landen ruimte gemaakt. Toen heeft het een vlucht nemen en zijn heel veel mensen zijn ermee bezig."

Eén project van veertig starterswoningen kan vermoedelijk in 2023 beginnen met bouwen. "Die mensen zijn ronduit het verst", weet Van Ulzen. "Dit maakt de weg vrij voor meer projecten. Ik denk dat het goed is om nu vol aan de bak te gaan. Maar we blijven natuurlijk ook nog goed samenwerken met de projectontwikkelaars, want we moeten alles aangrijpen om de tekorten op de woningmarkt op te lossen."

Andere gesprekken

Het leidt tot heel andere gesprekken op het gemeentehuis. "Dat is juist heel leuk", vindt de wethouder. "Deze mensen hebben heel uiteenlopende ideeën, omdat ze hun eigen plekje willen bouwen. Ze kijken daarmee naar andere dingen dan winst. De prijs, het comfort, duurzaamheid of een unieke vorm. Het zijn creatievere, leukere gesprekken", vertelt hij.