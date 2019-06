Complete hangar weggewaaid op vliegveld Hoogeveen

De storm die afgelopen nacht over Drenthe trok liet diepe sporen na in Hoogeveen. Freek Dijkstra, havenmeester van Vliegveld Hoogeveen, werd midden in de nacht gewekt."Ik had ineens de politie aan de deur staan. Die vertelden me dat er flink wat loos was op het vliegveld. Rond half vier in de ochtend stond ik daar, tussen de brokstukken." Dijkstra vertelt dat de schade zich stukje bij beetje openbaarde."Om half vier is het natuurlijk nog pikkedonker. Je ziet hier en daar wat brokstukken liggen. En dan wordt het langzaam licht en je ziet steeds beter en steeds meer. Overal waar ik keek zag ik brokstukken."Eén hangar is compleet verwoest door de storm . "Vijf kilometer verderop hebben we nog delen van dakplaten gevonden. Het is een geluk dat het midden in de nacht is gebeurd en dat er geen gewonden zijn gevallen", zegt de havenmeester.De hele dag krioelt het vliegveld van de activiteit. Rommel opruimen. "We zijn elkaar allemaal aan het helpen. Opruimen, opbouwen, een deur vastzetten."De havenmeester schat in dat de schade in de tonnen loopt. "En dan heb ik het nog alleen over materiële schade aan het vliegveld, nog los van de vliegtuigen die beschadigd zijn."Twee van de drie vliegtuigen die op het vliegveld in hangars stonden, zouden morgen naar Normandië vertrekken. Daar zouden ze aanwezig zijn bij de 75e herdenking van D-Day. Het historische toestel, een Piper, is onbeschadigd en kan gewoon uitvliegen. Een ander vliegtuig is verwoest en kan de toch naar Frankrijk niet maken.Voor vannacht worden er opnieuw onweersbuien voorspeld. Dat zit Dijkstra niet lekker: "Ja, ik heb de weersverwachting ook gezien, praat me er niet van. We zijn nu eerst de rommel aan het opruimen, dan moeten we vannacht maar weer zien wat er dan weer gaat gebeuren."