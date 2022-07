Discussie over investering van 2,1 miljoen in Drentse zorglocaties

Met een deel van de 2,1 miljoen aan zorggeld die Slot aan zichzelf uitkeerde, zegt hij dat gezondheidscentrum dus te hebben gefinancierd. Daarmee bedoelt hij dat hij het pand heeft gekocht en verbouwd, en inmiddels verhuurt aan zorgaanbieders.

Is dit, zoals hij zelf zegt, het herinvesteren van dividend in de zorg?

Gewoon een vastgoedexploitant

De Nederlandse Zorgautoriteit neigt naar een nee. De organisatie wil geen uitspraken doen over individuele ondernemers, maar een woordvoerder geeft aan dat zoals RTV Drenthe en RTV Noord de casus hebben voorgelegd, "dit geen investering in de zorg is, maar in vastgoed, omdat het kennelijk gaat om het laten renderen van het vastgoed, in plaats van het leveren van zorg met behulp van vastgoed."

Dick de Waard, hoogleraar financial auditing (Rijksuniversiteit Groningen), is stelliger. "Als ik 3 miljoen euro bezit en daarvoor een gebouw koop. En ik verhuur dat gebouw vervolgens aan een onderwijsinstelling. Lever ik dan een bijdrage aan het onderwijs? En als ik het verhuur aan horecabedrijven, ben ik dan een horecaondernemer? Nee, dan ben ik gewoon een vastgoedexploitant."

Waar je volgens De Waard wel aan kunt denken bij investeren in zorg? "Als je je geld gaat stoppen in de ontwikkeling van nieuwe zorgverleningsmethoden. Of als je een nieuwe activiteit gaat starten waarmee je mensen met een bepaalde aandoening gaat helpen."

Niet de bedoeling van zorggeld

Harrie Verbon, emeritus-hoogleraar Openbare Financiën van de Tilburg Universiteit, is in het verleden vanuit zijn professie door diverse media benaderd om zorggeldstromen te beoordelen. Ook hij ziet de activiteiten van Slot niet als herinvestering in de zorg. Verbon vergeleek ondernemers als Slot eerder al met Sywert van Lienden, die veel geld verdiende met de zogenoemde 'mondkapjesdeal' en die daar zwaar over is bekritiseerd.

"Deze activiteiten zijn ongetwijfeld niet de oorspronkelijke bedoeling van dat zorggeld geweest," denkt Verbon. "Dat Slot alleen aan zorgbedrijven verhuurt, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Hij kan ook verhuren aan casino's. Hij verdient gewoon goed geld, naar ik aanneem, door te investeren in vastgoed met zorggeld en dat vastgoed vervolgens ten eigen bate exploiteren."

Overheid betaalt dubbel

Jeroen Suijs, hoogleraar Financial Accounting (Erasmus Universiteit), deed in 2018 samen met Verbon onderzoek naar de winsten van zorginstellingen. Ook Suijs ziet de aankoop, verbouw en verhuur van Het Klooster niet als een herinvestering in de zorg.

De hoogleraar constateert dat de overheid indirect dubbel betaalt voor de huisvesting van de zorginstellingen in Het Klooster. Eerder voor de aankoop van het pand en nu ook weer voor de huur van het pand.

Zorgbedrijven ontvangen namelijk allemaal zorggeld van de overheid, om hun taken mee uit te voeren. Een klein deel van dat geld is bestemd voor de huurkosten, legt Suijs uit. De zorgbedrijven in Het Klooster betalen dat deel van het zorggeld aan Slot. "De overheid betaalt dus dubbel, omdat het vastgoed indirect ook al met zorggeld gefinancierd was."

Het geïnvesteerde dividend zou volgens Suijs pas ten bate komen van de zorg "wanneer de zorgruimte gratis ter beschikking zou worden gesteld aan zorginstellingen en deze zorginstellingen geen vergoeding voor huisvestingskosten ontvangen in de zorgtarieven."

Slot reageert

Slot zelf kijkt op een andere manier naar zijn investering in gezondheidscentrum Het Klooster, die volgens hem wel degelijk ten bate van de zorg komt. "Het feit dat wij heel selectief geweest zijn in welke partijen wij hier allemaal onderdak bieden, die elkaar op een gegeven moment gaan versterken, betekent dat dat toch indirect de zorgverlening ten goede komt."

Bovendien doet Slot meer dan alleen vastgoed verhuren, zegt hij. "Wij verzorgen hier ook receptiewerk en wij zorgen voor de doorgeleiding van patiënten." Eens per zes weken zegt Slot daarnaast bijeenkomsten te organiseren met de huurders, waar zou worden gesproken over "vernieuwing in de zorg".

Waar die bijeenkomsten inhoudelijk over gaan en wat de resultaten ervan zijn, zegt Slot niet. We stelden dezelfde vragen aan zestien van zijn huurders, maar ook zij willen er niets over kwijt of reageren niet.

Een klein deel van Het Klooster heeft een invulling gekregen die niet direct gerelateerd is aan de zorg. Op de vraag hoe bijvoorbeeld de exploitatie van een theater c.q. vergaderruimte ten bate komt van de zorg, antwoordt Slot als volgt. "Ik ben met de cultuursector bezig om te kijken: wat hebben mensen nu nog meer nodig dan alleen zorg? Het is niet alleen de pleister plakken, maar het is ook muziek en theater. Dat zijn ook heilzame dingen", verklaart hij.

Vitaliteitsoord in Frederiksoord