Het Boertje van Beilen is terug

In 2010 werd Super de Boer overgenomen door Jumbo. Voor het kunstwerk was toen geen plek meer en het belandde ergens op het terrein van het distributiecentrum. Stichting De Historische vereniging Beilen heeft zich in 2012 ontfermd over Het Boertje. In overleg met Jumbo werd het beeld weggehaald. De vereniging deed een poging om het te restaureren, maar door houtrot was dat niet mogelijk. "In overleg met de gemeente is er daarom door kunstenaar Erik van der Leur uit Assen een replica van gemaakt", zegt Jan Wessels van de Historische Vereniging.