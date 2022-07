Verdachte dodelijke mishandeling in GGZ-instelling langer vast

Het Openbaar Ministerie gaat de 32-jarige man die deze week is opgepakt voor een fatale mishandeling op het terrein van GGZ-instelling Lentis in Zuidlaren vervolgen. Hij wordt verdacht van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg van een 48-jarige plaatsgenoot.

Dat laat het OM vandaag weten.

Fatale mishandeling

Op dinsdagavond werd in een pand op het terrein Dennenoord het ernstig gewonde slachtoffer gevonden. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie hield diezelfde dag de 32-jarige verdachte uit Zuidlaren aan. Hij blijft de komende veertien dagen in voorarrest, zo is vandaag besloten.