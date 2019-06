Drentse bouwvakkers moeten gebarentaal leren

Werknemers kunnen elkaar door allerlei omstandigheden niet goed begrijpen. Door herrie of de lange afstanden kunnen boodschappen moeilijk overkomen op collega's. Ook kampt de branche met een toenemend aantal werkkrachten die geen Nederlands spreken. ''Er zijn collega's die geen eens Engels kunnen, laat staan Nederlands. Op zo'n moment kun je helemaal niet met mensen praten", vertelt Colin Vos, bouwvakker uit Assen.Bouwspraak is een gebarentaal, bedoeld om bouwvakkers snel en eenvoudig te attenderen op onveilige situaties. Zo zijn er tekens die staan voor 'bel de ambulance' of 'pas op, zet een stap naar voren'. Iedereen kan de gebaren kosteloos onder de knie krijgen in een online-leeromgeving. Het programma is beschikbaar in acht verschillende talen. Bouwend Nederland hoopt hiermee het aantal dodelijke ongevallen, ongeveer 20 per jaar, terug te dringen."Op dit moment zijn sommige gebaren wel wat onduidelijk. Ik denk wel dat het handig kan zijn, maar dan moeten alle collega's de gebaren wel kennen en gebruiken", vult Vos aan.Duizenden Drentse bouwvakkers moeten de gebarentaal verplicht gaan leren. De toetsing wordt opgenomen in de Generieke Poortinstructie (GPI), een certificaat dat iedereen die op een grote bouwplaats komt sinds 1 april 2019 moet hebben.