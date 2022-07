Tamara Hiddes uit Emmen bereikt finish Vierdaagse: 'Je wordt op handen gedragen'

Geen specifieke voorbereiding, tropische hitte en heel veel spierpijn: deze Nijmeegse Vierdaagse ging voor Tamara Hiddes uit Emmen niet over rozen. Toch bereikte ze vanmiddag de Via Gladiola, waar ze feestelijk onthaald werd. "Ik ben superblij en opgelucht."

Van een soepele laatste wandeldag was voor Tamara geen sprake. De eerste twintig kilometer waren zwaar. "Ik kwam er moeilijk doorheen, maar een baco en een Red Bull hebben me geholpen."

Naarmate de kilometers verstreken, kwam de Emmense steeds meer in haar ritme. "De laatste twintig waren een groot feest. Vanaf Cuijk is het dan eigenlijk een lange Via Gladiola. Op het laatste gedeelte trek ik mijn wandelschoenen ook uit, en gaan de slippers aan. Je wordt op handen gedragen, ik kom dan toch wel bij de finish."