Assenaren enthousiast over ontwerpen Koopmansplein

In cultuurcentrum De Nieuwe Kolk in Assen werden gisteren vier ontwerpen gepresenteerd voor een nieuw Koopmansplein. In de zaal zaten zo'n 150 Assenaren en die waren zeer enthousiast over de ontwerpen.

"Dit zijn vier hele mooie plannen, die we hebben gezien. Ik vind de eerste twee heel veel rust uitstralen en de andere twee hebben ook wel hun sterke punten. Ik weet nog niet welke ik moet kiezen", aldus een van de bezoekers.De architecten kregen allemaal dezelfde opdracht mee: maak het Koopmansplein gezelliger, groener en ook leuker voor kinderen. En als tweede eis moest ook de geschiedenis van Assen terug komen in het ontwerp.De ontwerpers kozen bijvoorbeeld het Asserbos of het TT Circuit als inspiratiebron voor hun ontwerp. Alle bureaus hebben zich aan de opdracht gehouden, vindt wethouder Roald Leemrijse. "De bureaus hebben echt heel goed hun best gedaan om vier mooie ontwerpen voor het Koopmansplein te bedenken", aldus Leemrijse.De architectenbureau's kregen in De Nieuwe Kolk allemaal een paar minuten om een toelichting te geven bij hun ontwerp. Daar uit bleek dat de opdracht voor de architecten nog niet zo makkelijk was. "Het is heel moeilijk, want het moet simpel blijven. Het zit heel snel vol", zegt landschapsarchitect Pierre-Alexandre Marchevet van ontwerpbureau OKRA uit Utrecht."Het plein is niet gigantisch. Het moet wel een huiskamer blijven, maar het moet niet vol met meubilair of elementen staan. We hebben geprobeerd om juist een balans te vinden tussen nieuwe dingen en de ruimte geven aan de stad en de mensen", aldus Marchevet.Tot 23 juni kunnen alle Assenaren vanaf zes jaar stemmen op hun mooiste ontwerp. Op 27 juni, tijdens het TT Festival, wordt het winnende ontwerp bekend gemaakt.