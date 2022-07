Bewoners woonzorgcentrum Wolfsbos Hoogeveen vieren feest op eigen Via Gladiola

Vier dagen lang veertig kilometer, dat liepen ze niet. Maar op hun eigen manier deden de bewoners van het Jannes van der Sleedenhuis locatie Wolfsbos wel mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het woonzorgcentrum in Hoogeveen had elke dag een korte route uitgestippeld in en rondom het tehuis.

Net als in Nijmegen is er drie dagen gelopen, afgelopen dinsdag was het te warm. En aan alles is gedacht. Onderweg komen de bewoners langs een blarenpost, verfrissingspost, stempelpost en massagepost. Met vandaag de grote finish op hun eigen Via Gladiola. Met medaille, en natuurlijk: gladiolen.