800 zonnebloemen op bijzonder plekje: Van Gogh-beleeftuin in Schoonebeek

De tuin moet meer zijn dan een aantal bij elkaar geplante bloemen. "Het is een tuin vóór en dóór de Schoonebeker", aldus Finke. De tuin is aangelegd door enthousiaste vrijwilligers, maar ook door mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Honderden zonnebloemen

Wat in een Van Gogh-tuin niet kan ontbreken is de zonnebloem. Meteen rechts in de tuin staan ze nu nog tot enkelhoogte op te komen. "Je herkent het nu misschien nog niet als zonnebloem, maar volgend jaar bloeien ze hier in verschillende kleuren", zegt Irma Finke. Als vrijwilligster houdt zij de tuin bij.

De 800 zonnebloemen zijn geplaatst door cliënten van Cosis, een instelling voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. "Ze vonden het echt geweldig", glimlacht Finke. "Het is een andere dagbesteding dan ze normaal hebben."

Zelf is Finke ook vaak in de tuin te vinden. "Voor mij is in de tuin werken écht tot rust komen. Het liefst zonder handschoenen, maar gewoon met je handen in de modder." Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers geeft ze de planten water, haalt ze het onkruid weg en houdt ze een oogje in het zeil. "Het mooie aan dit project is dat je het met veel verschillende groepen doet."

Voor iedereen

Ondanks het vele werk is de tuin nog lang niet klaar. "Volgend jaar is het échte Van Gogh-jaar en dan moet deze plek ook helemaal af zijn", zegt de initiatiefnemer. De zonnebloemen moeten dan in volle bloei zijn, maar ook de nieuwe picknicktafel en een aantal fietsenrekken moeten de plek compleet maken.