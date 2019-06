Drentse paardenevenementen willen meerspannen duwtje in de rug geven

De vijf organisaties hebben jaarlijks wedstrijden voor tuigpaarden. Die komen in verschillende combinaties aan de start, maar vaak als eenspan, met dus maar één paard voor de wagen. Het rijden met tweespannen of klavertje drie gebeurt steeds minder. De Drentse concoursen willen het tij keren.“Het is hoog tijd dat we gezamenlijk in actie komen”, zei Reinder Auwema van het landelijk bekende concours-hippique Norg. Samen met de organisaties in Eext, De Wijk, Exloo en Zweeloo (Zuidenveld) wordt daarom een competitie opgezet, die financiële steun heeft gekregen van de provincie.Bij de competitiewedstrijden is er meer prijzengeld beschikbaar en er komt een bekend iemand in de jury. Ook gaat de jury meer uitleg geven over de klassering. “Het moet voor het publiek èn voor de deelnemers interessanter worden”, aldus Auwema.De tuinpaardensport heeft agrarische roots. Boeren gingen vroeger met hun werkpaarden naar wedstrijden. Maar de paarden van nu zijn heel anders, voeren meer bloed en zijn daardoor in de piste niet makkelijker geworden. “Ook spelen de kosten een rol”, denkt Auwema. “Het rijden met een meerspan is niet goedkoop.”De organisaties verwachten dat de competitie ook na dit pilotjaar een blijvertje is. Ook willen ze samen met hippische opleidingen in Meppel en Emmen gaan kijken of er speciale instructiedagen kunnen komen om jonge rijders op weg te helpen.