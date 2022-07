Café Old Smuggler in Valthermond tijdelijk dicht: horecavergunning ontbreekt

Café Old Smuggler in Valthermond moet tijdelijk de deuren sluiten omdat een geldige horecavergunning ontbreekt. Twee weken na de officiële opening heeft de gemeente Borger-Odoorn laten weten dat er nog tijd nodig is om de nieuw aangevraagde vergunning in behandeling te nemen.

Eigenaar Harm Greven bevestigt deze tijdelijke sluiting na berichtgeving in Dagblad van het Noorden. "Ik dacht dat we wel recht hadden op een tijdelijke vergunning, of deze situatie gedoogd zou worden. Maar dat is dus niet het geval. Deze situatie kan tot wel drie maanden duren", is zijn grote vrees.

Berucht verleden

The Old Smuggler Inn was in het verleden een beruchte horecagelegenheid. Eerst vooral een café en in de jaren '70 en '80 een befaamde disco, waar Herman Brood zelfs optrad. Het gebouw werd gesloopt, en er kwam een nieuwe horecazaak voor terug. De familie Greven besloot zelf om The Old Smuggler Inn weer in ere te herstellen. Wel onder een iets verkorte naam: 'Old Smuggler'.

Zo hoefde de jeugd in Valthermond niet meer uit te wijken naar Musselkanaal, Stadskanaal, Emmen of zelfs Groningen, maar kon het weer terecht naar een oude, vertrouwde plek. "Straks kunnen ze op het fietsje weer in Valthermond terecht om een biertje te drinken en een potje te poolen. Het moet echt een ontmoetingspunt worden, zoals vroeger", zei Greven eerder bij RTV Drenthe.

Eigenaar ontstemd

Het plan wordt na twee weken dus ruw onderbroken door de gemeente. Greven was ervan bewust dat er, met een nieuwe horecazaak, een nieuwe horecavergunning moest komen. Tot deze vergunning was verleend, zal de situatie wel gedoogd worden, dacht Greven. "Gedeputeerde Henk Brink komt hier de zaak openen, later komen er wethouders kijken." Volgens de uitbater waren dit feestelijke momenten, en werd er niet medegedeeld dat een tijdelijke sluiting als een donkere wolk boven Old Smuggler hing.

"Dat ik nu niet open mag, is nooit tegen mij gezegd. Ik weet niet hoe dit mogelijk is, ik vind het een blunder van de gemeente. Dit raakt mij."