Publiek geniet van jubileumshow Patijn's Paarden Revue in Eext

Eén van de hoogtepunten was het optreden van de Future Guys. Zes ruiters lieten op hun westernpaarden adembenemende stunts zien. In een moordend tempo gingen ze door de baan, waarbij de meest acrobatische toeren werden uitgehaald.Veel applaus was er voor de menners, die een vaardigheidsproef reden met hun aanspanningen. Veelvoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon was daarbij ook van de partij, maar de snelste tijd werd neergezet door de lokale favoriet Rudolf Pestman uit Eext met zijn opvallende bonte paard.Bij de bezoekers waren veel lovende woorden te horen voor de gevarieerde show. "De hele entourage is prachtig, ik vind het echt indrukwekkend", zegt een vrouw tijdens de pauze. Na de onderbreking kwam nog een zesspan Shires in de baan, de grootste paarden ter wereld. Maar ook het twaalfspan Friese paarden met op de bok Augustinus Hoekstra zorgde voor kippenvel op de tribunes."We hebben wel wat neergezet", constateerde Rienk Kluiving van de organisatie tevreden na afloop. "Het was veel werk, maar het is het waard geweest. Eext staat weer helemaal op de kaart. Over tien jaar bestaan we honderd jaar en dan moeten we ook weer iets speciaals doen vind ik, maar gelukkig kunnen we daar nog even over nadenken."