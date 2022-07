Politie haalt beschonken bestuurders van de weg

De politie heeft vannacht meerdere beschonken bestuurders van de weg gehaald. Het was voor het eerst raak op de N34 bij Ees, even na middernacht.

Uit een blaastest bleek dat hij ongeveer vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De Duitser moest mee naar het politiebureau. Naast dat zijn rijbewijs is ingenomen, is hij ook bij het CBR aangemeld voor de zogeheten educatieve maatregel. Die cursus over gedrag en verkeer kost de man zo'n 1.200 euro.

Verder zag de politie in Emmen een dronken bestuurder rijden. Hij werd staande gehouden en gecontroleerd. Ook hij bleek vier keer zoveel als toegestaan te hebben gedronken. De 24-jarige Emmenaar is zijn rijbewijs eveneens kwijt. Daarnaast moet hij ook de cursus bij het CBR volgen.

Later die nacht is ook in Erica een bestuurder van de weg geplukt. "Hij viel op door zijn rijstijl", aldus de politie. De 22-jarige man uit Erica blies 165 ug/l, wat neerkomt op ongeveer 0,4 promille. Aangezien de automobilist beginnend bestuurder is, had hij al te veel gedronken. De man kreeg een rijverbod van twee uur en ook mag hij zich melden bij het CBR voor de educatieve maatregel.