Opnieuw noodweer in Nederland, maar Drenthe blijft gespaard

In Drenthe is vannacht veel regen gevallen, maar niet zo veel als in het midden van het land (foto: ANP)

De stevige regen- en onweersbuien bereikten het zuiden van Nederland aan het einde van de avond en daarna trokken de buien noord(west)waarts over het land. Bij aankomst boven het Noorden van het land nam de intensiteit van de onweersbuien af.Lokaal viel wel tot 50 millimeter regen en in Utrecht werden windstoten gemeten tot 127 kilometer per uur. In Drenthe is lang niet zo veel regen gevallen. In onze provincie lijkt de meeste regen gevallen te zijn rond Wijster en Hoogeveen. Daar is zo'n 11 tot 13 millimeter gevallen.Het KNMI gaf rond 0.00 uur vannacht vanwege het noodweer code oranje af voor het het hele land. Rond half 3 vannacht gold die waarschuwing alleen nog voor het Noorden. Om half 5 werd code oranje ook voor het Noorden ingetrokken.De nacht hiervoor was ook sprake van noodweer, met vooral veel schade in de gemeente Noordenveld . Volgens RTV-Drenthe-weerman John Havinga blijft het voorlopig wisselvallig met regelmatig kans op onweersbuien.