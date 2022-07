De week van Drenthe: Fietsen in de hitte en zorgen over Unesco-status

De Week van Drenthe blikt terug op het nieuws van afgelopen week. Een week met hoge temperaturen, een aanhouding voor een dodelijk ongeval en zorgen over de Unesco Werelderfgoed-status.

Op maandag steeg de temperatuur tot boven de 30 graden Celsius, het was de eerste tropische dag van het jaar. Het leidde tot drukte op zwemlocaties. Dinsdag mochten deelnemers van de Drentse Fiets4Daagse kiezen of ze wilden rijden. Veel fietsers stapten gewoon op, meestal wat vroeger dan normaal, en trotseerden de hitte.

In Frederiksoord wordt gevreesd dat fors ingrijpen in de landbouwsector ten koste gaat van de Unesco Werelderfgoed-status van de Koloniën van Weldadigheid. Frederiksoord is de eerste landbouwkolonie die ruim tweehonderd jaar geleden werd gesticht door Johannes van den Bosch. Kenmerken van die landbouwgeschiedenis zijn nog altijd te zien en vormen een van de criteria voor het hebben van de status.