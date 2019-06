165 kilo heroïne in loods in Emmen: 'Zo'n grote vondst is bijzonder'

In verband met deze vondst zijn zes mannen aangehouden, bevestigt Jeichien de Graaff van het Landelijk Parket, dat de (inter)nationaal georganiseerde misdaad bestrijdt."Vijf mannen waren bezig met het uitladen van een vrachtwagen, waarin 150 kilo heroïne zat", zegt De Graaff. "In de buurt konden we een zesde persoon aanhouden met nog eens 15 kilo. We denken dat zij bij elkaar horen."De politie deed vorige week vrijdag de inval nadat het informatie had gekregen over criminele activiteiten in de loods. Er zou iets aan de hand zijn met een vrachtwagen en drugs."De laatste jaren worden in Nederland vooral grote hoeveelheden cocaïne gevonden", zegt De Graaff. "De vondst van 165 kilo heroïne is dan ook best wel bijzonder."Van de zes mannen wonen er drie in Nederland, allemaal in Zuid-Holland. De drie anderen komen uit Turkije. Twee mannen zijn volgens De Graaff weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachte.