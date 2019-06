Vondst van 165 kilo heroïne in Emmen: zes aanhoudingen

Bij een inval in een loods vorige week in Emmen heeft de politie 150 kilo heroïne gevonden. In de nabijheid van het pand stond een auto met nog eens 15 kilo.

In verband met deze vondst zijn zes mannen aangehouden, bevestigt Jeichien de Graaff van het Landelijk Parket, dat de (inter)nationaal georganiseerde misdaad bestrijdt."Vijf mannen waren bezig met het uitladen van een vrachtwagen, waarin 150 kilo heroïne zat", zegt De Graaff. "In de buurt konden we een zesde persoon aanhouden met nog eens 15 kilo. We denken dat zij bij elkaar horen."Van de zes mannen zijn er drie woonachtig in Nederland, allen in Zuid-Holland. De drie anderen hebben geen woon- of verblijfplaats in Nederland, maar in Turkije. Twee mannen zijn volgens De Graaff weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachte.