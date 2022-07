Grote vakantie-uittocht begonnen: alle caravans de deur uit

Heel schoolgaand Nederland heeft vrij en dat is te merken: de campings staan vol en de caravanstallingen leeg. Bij stallinghouder Hans de Vries uit Klazienaveen staan de laatste caravans te wachten om te worden opgehaald.

Op het stallingsterrein staat nog een rijtje caravans te wachten. De naastgelegen loods is leeg. Een ruimte met een lengte van 100 meter die in de winter propvol staat met caravans. Met de nodige planning en precisie worden de caravans erin geplaatst.

"Logistiek gezien is het een gepuzzel," zegt De Vries. "De een gaat eruit en de ander komt erin. We kunnen nog net onze eigen auto's erin kwijt. Maar dan lopen we wel met ingehouden buik naar het portier."