Drenten steeds vaker op de bon voor appen en bellen in het verkeer

Landelijk was die toename 7,9 procent. In Friesland, Noord-Brabant en Zuid-Holland nam het aantal boetes voor bellen en appen in het verkeer juist af. In absolute aantallen worden in Flevoland de minste en in Noord-Holland de meeste boetes uitgedeeld.In Drenthe werd in 2017 voor het vasthouden van een telefoon achter het stuur 1416 boetes uitgedeeld. In 2018 waren dat er 2086, een stijging van 47,3 procent.Van de twaalf Drentse gemeenten werden in Midden-Drenthe de meeste mensen op de bon geslingerd voor bellen en appen in het verkeer. Daar werden 310 bekeuringen uitgedeeld. Emmen (306) en Assen (288) volgen op de voet. De minste boetes voor telefoongebruik in het verkeer werden uitgedeeld in Noordenveld (52).Een boete voor het vasthouden van een telefoon in of op een motorvoertuig leverde in 2018 een boete op van 230 euro. Midden-Drenthe spekte de nationale schatkist dus het meest van Drenthe. Daar moest in totaal 71.300 euro opgehoest worden. In Noordenveld was dat 'slechts' 11.750 euro.Landelijk werd voor 18,2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur. In totaal droeg Drenthe daar 477.110 euro aan bij. Ter vergelijking, het totale boetebedrag in Amsterdam was 1.327.105 euro.