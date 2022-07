Recordaantal oldtimers op de markt in Coevorden

Liefhebbers van oude auto's konden vandaag hun geluk op in Coevorden. Na twee coronajaren was het eindelijk tijd voor de 10e editie van de Oldtimerdag. De organisatie kreeg in totaal 300 aanmeldingen binnen, een recordaantal.

Vanuit heel Nederland en Duitsland komen liefhebbers van historische voertuigen om hun kostbare bezit aan het publiek te tonen. Organisator Hans Wortelboer is er trots op dat het hele centrum gevuld is met oldtimers en dat hij zoveel blije mensen ziet. "Je ziet mensen genieten, ik blij, zij blij, we zijn allemaal blij", zegt Wortelboer met een grote glimlach. "Ik heb auto's altijd al leuk gevonden, ik heb zelf meerdere oldtimers."

Magneet

Een auto die in Coevorden veel bekijks trekt is een DeLorean. "Hij is van roestvrij staal, maar lijkt op een magneet want hij trekt veel mensen aan", zegt DeLorean-liefhebber Jakko Loof. "Dit model is gebruikt voor de film Back to the Future. Waar andere kinderen in mijn jeugd posters van een Ferrari of een Porsche aan de muur hadden hangen, wilde ik een DeLorean. Het was mijn jongensdroom."

Twee routes