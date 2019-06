Boer over verwerpen asbestverbod: 'Ik voel me genaaid'

Melkschapenhouder Leo de Vos uit Peize is boos. Hij verving anderhalf jaar geleden het asbestdak op zijn boerderij. Achteraf had dat helemaal niet gehoeven, want de Eerste Kamer verwierp deze week het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden.

"Ik voel me genaaid voor de zoveelste keer door de politiek", aldus De Vos. "Heel hard roepen dat het in 2024 verboden wordt en uit de verzekering gaat, het ene dreigement na het andere uiten en uiteindelijk toch maar weer terugkrabbelen. Dat is politiek."Het asbestdak van De Vos had volgens hem nog jaren meegekund. "Mijn dak was nog lang niet af, maar vooruitlopend op het verbod wat er in 2024 zogenaamd zeker zou komen, heb ik het laten vervangen. Kostte me 25.000 euro, een behoorlijke kostenpost.""Achteraf had het dus helemaal niet gehoeven. Ik ben een dikke zestiger, het had mijn tijd nog wel geduurd", aldus De Vos. "Ik hoop dat er een beweging opgericht wordt die hier iets mee gaat doen. Als ze op de barricade gaan staan doe ik mee."