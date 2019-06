Negen jaar na dato: Jasper Iwema laat publiek dromen van TT-succes

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Een dag eerder zorgt de Hooghalenaar voor een verrassing. Op zijn Aprilia RSW van het Italiaanse CBC Corse team snelt hij in de slotfase van de kwalificatietraining naar een zesde tijd. Een fantastische prestatie. Het hele seizoen is Iwema al snel, maar nu piekt hij op het juiste moment. Krijgen we na Hans Spaan in 1989 en Loek Bodelier in 1994 eindelijk weer een podiumplek in de 125cc?“Ik herinner het me nog goed”, kijkt Iwema, die tegenwoordig aan ijsspeedway doet en teammanager is van het Pearl Gebben Racing team, met een glimlach terug. “Het was mijn mooiste TT kwalificatie ooit, misschien zelfs wel van mijn hele carrière.” Het hele weekend rijdt het lichtgewicht al goede tijden, maar in de slotfase van de kwalificatietraining valt alles op zijn plek. “Ik had een klein gaatje op Tito Rabat. Die kon ik dichten en vervolgens kon ik hem ook nog vanuit de slipstream voorbij. Toen wist ik dat het een goede ronde was. Rabat stond het hele jaar al in de top vijf.”Als hij de pits in rijdt en bij zijn team komt, wordt hem duidelijk hoe goed hij heeft gereden. “Het was geweldig. Ik ging direct op de schouders. Het was het perfecte rondje!” Toch is Iwema nog een beetje voorzichtig als hij de naar de uitslag kijkt. “Meestal kwalificeerde ik me rond de top vijftien. Dus ik begon te kijken bij plek tien. Vervolgens keek ik naar beneden, maar ik kon mezelf niet vinden. Toen ben ik naar boven gaan kijken en ontdekte ik mijn naam op de zesde plek. Nice!”De prestatie van Iwema is daadwerkelijk heel goed. Hij is de snelste coureur op een Aprillia RSW. Boven hem staan coureurs als Marc Marquez, Bradley Smith en Pol Espargaro, die snellere Aprillia’s of Derbi’s hebben.Wanneer Nederlands beste 125cc-coureur aan zijn sighting lap begint en rustig richting de grid rijdt, is hij toch een beetje ongerust. “Ik had het hele seizoen al moeite met starten. Daar was ik op dat moment heel erg mee bezig. Want ik wist dat als mijn start goed zou zijn, ik met de top zes mee zou kunnen rijden. Mijn raceritme was namelijk prima.”Het onrustige gevoel over de start verdwijnt naar de achtergrond als hij al het publiek voor hem ziet klappen op de tribunes en taluds. Als hij in de Duikersloot zijn fanclub passeert, de plek waar tal van vrienden en bekenden zitten, zwaait hij even. Een kleine minuut later parkeert hij zijn machine voor de hoofdtribune op de zesde startplek.“Toen ik even achterom keek, dacht ik wel even: ‘Wow, wat staan er veel coureurs achter me’”, geniet Iwema negen jaar later. Dan ziet hij zichzelf op een scherm en wordt hij voorgesteld aan het publiek. “Al die duizenden mensen begonnen te juichen, geweldig.”Naast hem op de grid staat de Spanjaard Efren Vazquez. Een bekende van Iwema. De Hooghalenaar reed hem er een seizoen eerder tijdens een race eens vanaf. “Vazquez kwam voor de race nog naar me toe. Hij waarschuwde me dat ik rustig aan moest doen in de bocht. Hij wilde graag de eerste ronde overleven.”Als het licht op rood gaat, worden de gaskranen vol opengedraaid. In opperste concentratie wachten de coureurs tot het licht dooft. Dan schieten ze weg en denderen af op de Haarbocht. Het publiek houdt de adem in. Kan Iwema met de grote mannen mee en mogelijk voor een goede stunt zorgen?Nee. Opnieuw is de start niet wat hij er van verwacht, eigenlijk al zoals het tijdens de vijf voorgaande races ook al gaat. “Ik startte zo’n beetje achteruit”, kijkt de Hooghalenaar terug. “Daardoor kwam ik in een groep terecht waar ik niet in wilde zitten. Daardoor miste ik de aansluiting met de top.”Uiteindelijk wordt het een race om snel te vergeten voor Jasper Iwema. Zijn groep valt uit elkaar en hij rijdt een eenzame race, die eindigt om een dertiende plek. Niet de plek waar hij vooraf op had gehoopt. In de uitloopronde krijgt hij toch een warm applaus van het publiek. Even heeft hij hen de hoop gegeven dat oude tijden zouden herleven op het TT Circuit.In de Duikersloot stapt hij van zijn motor, geeft hem aan een marshall, loopt door de grindbak en klimt hij over de bandenstapel, terwijl zijn fanclub hem toezingt. Hun weekend kon na de zesde startplek al eigenlijk niet meer stuk. Iwema zelf kan negen jaar na dato er ook van genieten. “Ik kijk er nu met trots op terug. Ik heb mijn jongensdroom gevolgd en heb hem zelfs grotendeels kunnen waarmaken. Op zo’n moment, na een dertiende plek, besef je dat nog niet. Maar nu kan ik er wel met een grote lach van genieten.”