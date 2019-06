Bijzonder: Historisch vliegtuig uit Hoogeveen naar Normandië voor herdenking

6 juni 1944 staat bekend als D-Day. Op die dag maakten duizenden geallieerde soldaten de oversteek vanuit Engeland naar de kust van Normandië in Frankrijk. Het bleek een beslissende stap naar het einde van de Tweede Wereldoorlog.Om de invasie te herdenken gaan 75 Piper Cubs naar Normandië. Eén voor elk jaar dat inmiddels is verstreken. Het vliegtuig uit Hoogeveen is daar één van, vertelt Hans van Egmond, één van de piloten. "Vorig jaar moesten we inschrijven. We hadden een heel klein tijdschema om dat te doen want er waren zoveel aanmeldingen en we hebben geluk gehad dat wij erbij zitten."Het is voor het vliegtuig een reis terug naar de oorsprong. Volgens de eigenaren is de geschiedenis van dit specifieke vliegtuig goed bijgehouden. Daaruit blijkt dat één dag na de invasie dit vliegtuig ook al op het Franse strand stond."We weten dat-ie 13 mei in elkaar is gezet en dat-ie 7 juni, de dag na de landingen van 6 juni op D-Day op de stranden is neergezet en de binnenlanden is ingevlogen," aldus de andere piloot Gerrit Grotenhuis. Grotenhuis en Van Egmond zijn samen met een paar anderen ook eigenaar van het vliegtuig.De eigenaren hebben het vliegtuig twintig jaar geleden helemaal gerestaureerd. Ze kozen voor dit vliegtuig juist omdat alles nog ervan terug te vinden is. Daardoor weet Van Egmond bijvoorbeeld ook welke piloten er in 1944 mee vlogen."Morgen moeten wij boven Omaha Beach vliegen. Dan zijn er wel momenten dat we zeggen: Oké, shit, dat is dan vroeger ook gebeurd. Zelfde leeftijd, zelfs jonger. Dan heb je wel af en toe een snikmomentje, ja."