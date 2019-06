Wanneer wordt grondwateroverlast Peize opgelost?

Dat het grondwater hoog staat aan de Oude Velddijk in Peize, erkent de gemeente Noordenveld. Meerdere bewoners meldden de problematiek al. Maar wiens schuld het is, daar zijn de partijen het niet over eens. Desondanks wil de gemeente wel drainage aanleggen in de straat.

Sinds de komst van de nieuwe woonwijk Lage Streeken II kreeg een aantal woningen te maken met een te hoge grondwaterstand. Bij het aanleggen van de woonwijk bij Peize-Zuid zijn sloten gedempt. Volgens omliggende bewoners staat het grondwater sindsdien een stuk hoger.Bomen rotten weg, vijvers stroomden over en ineens stond er water onder de vloer. Bij Andrea de Gier trokken de vloeren in haar huis krom en beschimmelden de muren. Zij kreeg geen vergoeding van de gemeente en spande een rechtszaak aan.Haar buurman Stef van der Ziel maakte wel vast kosten om de grondwaterstand in en rond zijn huis te verlagen. Hij pompte het water weg, legde een betonnen vloer aan, liet extra sloten graven en legde drainage aan. Kosten: vijftigduizend euro.De gemeente Noordenveld erkent niet dat de wateroverlast is veroorzaakt door de aanleg van Lage Streeken II. ​Dat ook Centraal Beheer, de verzekeraar van de gemeente, zegt dat deze zaak niet onder hun dekking valt, helpt evenmin. Desondanks zegde de gemeente in een gesprek met Van der Ziel toe om met een structurele oplossing te komen en alsnog sloten aan te leggen, zodat het water weg kan stromen."Maar het is nu een jaar later en van die structurele oplossing zie ik nog niets", zegt Van der Ziel. "Ik ben er wel klaar mee. Ik heb de gemeente een deadline gegeven, zodat ze het alsnog kan regelen. Als dat niet gebeurt, overweeg ik om ook naar de rechter te stappen."Zijn buurvrouw kreeg tot nog toe nul op het rekest. De rechter besloot dat er opnieuw onafhankelijk onderzoek gedaan moet worden naar de situatie. Iets waar zowel de gemeente als De Gier niet blij mee zijn.Wethouder Henk Kosters laat weten dat de gemeente zeker van plan is drainage aan te leggen onder de Oude Velddijk en zo met een structurele oplossing te komen voor de hoge grondwaterstand. Kosters: "We gaan hiermee aan de slag, zodra er geen bouwverkeer meer komt."Volgens de wethouder laat deze oplossing nog even op zich wachten, omdat de gemeente na de verzakte woningen in Roden besloot om altijd goed vooronderzoek te doen alvorens bodemactiviteiten uit te voeren. Iets dat de gemeente bij de aanleg van de woonwijk Lange Streeken II had nagelaten. "Dus het kost even wat tijd", aldus Kosters.