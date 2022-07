Talent uit Hoogeveen wil wereldtop discgolf bereiken: 'Zijn goed op weg'

Messi van discgolf

Bij golf gebruik je verschillende clubs, bijvoorbeeld voor verre afstanden of het putten. Dat geldt ook voor de frisbees bij discgolf. "In deze tas zitten verschillende discs", legt Micah uit. "De lichtblauwe is voor het putten, dus de frisbee vanaf dichtbij in de kooi gooien. De rode is voor de lange afstand, vaak tot wel boven de 100 meter."

Het voetbal kent Messi, iedereen in de basketbalwereld weet wie Lebron James is, maar volgens de gebroeders Veld kent discgolf ook grote namen. "De Amerikaan Paul McBeth is heel goed, maar er zijn op dit moment ook veel spelers in Finland die erg goed zijn", aldus Micah.

Eenmaal aan de top valt er ook nog eens een flinke zak geld mee te verdienen. "De toppers die wedstrijden in Amerika spelen verdienen duizenden euro's. Sommige zijn zelfs miljonair", zegt Boaz. "Als ik hier mijn bestaan van kan maken doe ik het graag." Verhuizen is dan wel een noodzaak. "Dat lijkt mij best leuk, verhuizen naar Amerika", vult Micah aan.

Groei in populariteit

Hogeboom merkt als voorzitter van de club dat de sport steeds meer in trek is. Dat heeft volgens hem ook deels te maken met corona. "We hebben echt een groei meegemaakt. Tijdens corona mocht er natuurlijk niet zoveel qua sport, maar discgolf doe je buiten en dat werd toegelaten. We zijn van dertig leden naar tachtig leden gegroeid in Noord-Nederland. In het hele land zijn er zo'n 450 spelers."