Boer Huizinga denkt dat graanexport uit Oekraïne snel kan beginnen

De export van graan uit Oekraïne zou vrij snel kunnen beginnen met reeds bevoorrade schepen die al sinds eind februari klaar liggen in de haven van Odessa. Dat zegt de Drentse boer Kees Huizinga, die een groot bedrijf runt ten zuiden van Kiev.

Hij denkt echter dat het wel een paar weken tot anderhalve maand kan duren voordat het vers geoogste graan het land kan verlaten.

Bijeenkomst met minister

Huizinga was gisteren op een bijeenkomst met de Oekraïense minister van Landbouw en zo'n honderd tot honderdvijftig boeren. "De minister klonk wel positief. Hij was er drie uur lang en heeft van alles uitgelegd."

Hoe snel de export weer op gang kan komen hangt volgens Huizinga wel af van wat de Russen doen. Hij hoopt eigenlijk dat de Russische raketaanval op Odessa een vergissing was. "Misschien was het besluit vanuit de top nog niet helemaal doorgedrongen bij de de soldaten, toen er gisteren op Odessa werd geschoten." De Verenigde Naties en Turkije hebben donderdag een deal hadden gesloten met Rusland en Oekraïne over de graanexport.

Huizinga vermoedt dat de aanval weinig impact heeft op de fysieke bevoorrading van de schepen. "Er is een laboratorium kapot, maar ik geloof niet dat er veel infrastructuur is beschadigd waardoor de schepen niet gevuld kunnen worden."

Voorraad ligt klaar

Volgens de boer liggen er sinds eind februari, toen de oorlog begon, al schepen vol maïs en ander graan te wachten in de haven. "Die zouden misschien al met een paar dagen kunnen vertrekken. We moeten het nog zien, maar laten we het hopen."

De voorbereidingen voor het hervatten van de export waren volgens de minister al in gang gezet voordat de deal werd gesloten, vertelde hij tijdens de bijeenkomst met de boeren. "Zo zijn er bijvoorbeeld al mijnen in de zee in kaart gebracht", aldus Huizinga.

De afgelopen maanden werd via het spoor, de weg en twee kleine havens 30 procent van de normale exportcapaciteit uit Oekraïne gehaald, vertelt Huizinga. Wat hij zelf normaal in een kleine week exporteert, duurde nu vier maanden om het land uit te krijgen. Het alternatieve vervoer bracht bovendien veel extra kosten met zich mee.