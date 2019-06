TT campings komen onbeschadigd door storm heen

De stormen die de afgelopen dagen over Nederland trokken, hebben niet voor schade gezorgd op de TT campings rondom Assen. “Maar ik hoop dat we wat stabieler weer hebben eind deze maand. Want dit kunnen we niet gebruiken tijdens de TT.”

“Onze gasten zitten op een open veld. Als er dan valwinden zijn, dan is dat echt een probleem. Daar kun je weinig tegen doen”, zegt Mark van Vugt van camping De Vledder.In de tientallen jaren dat de camping bestaat, heeft de uitbater maar een keer echt noodweer meegemaakt. “Dat was aan het begin van de jaren negentig. Toen was het zo nat, dat de gasten hun voertuigen op de snelweg moesten parkeren. Anders zouden ze niet meer weg kunnen komen.”Hoewel de grond nu droog is, is dat volgens Van Vugt niet direct een voordeel. “Als er dan een bui valt, dan verdwijnt het water ook iets moeilijker in de grond. Maar laten we hopen dat het net als afgelopen jaar lekker weer wordt.”Even verderop, op camping Jan en Bertha, staan al de eerste caravans. Zij lijken de storm goed te hebben doorstaan. “Ze staan er allemaal nog”, zegt Jan Karssens. “Verder hebben we gelukkig ook geen schade opgelopen.”Ook op camping Graswijk zijn ze zonder kleerscheuren door de storm gekomen. “We hebben er weinig van gemerkt”, zegt Femmie Postma. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de TT gestaag verder. “Elke dag doen we een beetje. Maar het gaat goed. We zijn ook al bijna volgeboekt.”