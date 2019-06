Tweetal uit Zuidwolde zoeft in oude bus naar Noordkaap

Met een tweedehands bus gaan Edwin Strijker en Mark Veldhuizen uit Zuidwolde het avontuur aan. Ze doen mee aan de 'Baltic Sea Circle', een rally met oude auto's naar de Noordkaap en terug. Vanmorgen vertrokken ze vanuit Groningen.De bus uit 1999 hebben ze online op de kop getikt. De afgelopen weken hebben ze achterin bedden gebouwd. "Zodat we 's avonds geen tentje hoeven op te zetten", legt Strijker uit. Ze zijn niet bang dat de wagen halverwege uitvalt. "We hebben hem laten controleren bij een garage", zegt Veldhuizen. "We gaan ervan uit dat hij het volhoudt."Aan de start in Groningen verschenen 71 teams uit heel Nederland. In Hamburg komen er nog meer bij. De van oorsprong Duitse rally wordt voor de tiende keer gehouden. De deelnemers strijden niet om de beste tijd. Wel kunnen ze punten verdienen door onderweg opdrachten te doen.Voor ' Team Zuudwolde Ontour ' gaat het vooral om de ervaring. "Het rijden, dingen zien, op plekken komen waar je anders niet komt" is waar het Strijker om gaat. Met name naar Rusland kijken ze uit. "Ik zie geen beren op de weg", stelt Veldhuizen. Ze mogen alleen over binnenwegen rijden.Om mee te mogen doen moesten Strijker en Veldhuizen geld ophalen voor een goed doel. Ze kozen voor de Hersenstichting, omdat de zoon van een collega aan een hersenaandoening is overleden. Inmiddels is een kleine 3500 euro opgehaald.​Beide vrienden kennen elkaar al sinds de lagere school en zijn later allebei vrachtwagenchauffeur geworden. Of ze flauw van elkaar worden tijdens de 8400 km durende reis? "Dat gebeurt ongetwijfeld", zegt Strijker. "Dat duurt een uurtje of twee. Dan is het weer klaar."