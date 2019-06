Cel voor hardnekkige Asser schennispleger

Dit is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De lengte van de proeftijd is wel verkort van vijf naar drie jaar, omdat ‘dit juridisch niet mogelijk is’, zei de rechter.De man trok zich in juli af voor de ogen van vier 15-jarige mountainbikers. Die stapten naar de politie. Omdat er meer klachten waren over een rondlopende masturberende man bij de plas besloot de politie daar te observeren.De jongens gaven een goed signalement van de man, vooral van het zwembroekje dat hij droeg. Een vader van een van de jongens meende in de man een familielid te herkennen en kwam met een foto op de proppen. Volgens de jongens was dat de man bij de plas.De politie postte bij de woning van de verdachte. Ook plaatsten zij een peilbaken (een volgsysteem) onder de auto van de man. Op 24 juli volgde de politie de Assenaar naar een zwembad in Biddinghuizen.De agenten hingen in de kleedruimte van het zwembad een tas met daarin een verborgen camera op. Op beeld was te zien hoe de man in het hokje het eerder beschreven opvallend zwembroekje aan en uit deed. Daarna trok hij, in het bijzijn van twee 7-jarige jongens, zich zichtbaar af.De rechter is ervan overtuigd dat de Assenaar de bewuste schennispleger is. "De man heeft zelf kleinkinderen. Van hem mag worden verwacht dat hij hier terughoudend in is."De Assenaar zelf ontkent. Hij neemt niet de verantwoordelijkheid en erkent zijn problematiek niet, zei de rechter. De Assenaar kan in hoger beroep. Gezien zijn houding en ontkenning ligt dit in de lijn der verwachting.