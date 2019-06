Drents Archief verandert opnieuw in TT-bioscoop

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Vorig jaar was de film een groot succes. Reden voor het Drents Archief om hem opnieuw te vertonen. Dit keer is hij aangevuld met unieke beelden van filmmaker en gepassioneerd motorsportliefhebber Lammie Heling uit Hooghalen.De film toont prachtige beelden van de races op het circuit. Daarnaast zijn ook de tradities die in de loop der jaren rondom de TT zijn ontstaan vastgelegd. Denk aan de kermis in de binnenstad van Assen, de in- en uittocht van de TT-bezoekers, de TT Nacht en de uitgelaten sfeer op de campings in Witten. Ook de TT-marsen ontbreken niet, net als de TT-marathon die in 1953 waarschijnlijk eenmalig is gelopen. Daarnaast zijn er beelden van de natte TT van 1991, toen bezoekers moesten parkeren op de A28 vanwege de natte weilanden.Filmmaker Lammie Heling schonk het Drents Archief in 2018 haar collectie van 16 super-8 TT-films uit de periode 1978-1982. In deze tijd ging ze veel om met motorcoureurs en maakte graag filmopnames op het circuit. Op deze films zijn veel bekende coureurs te zien: Wil Hartog, Barry Sheene en het zijspanduo Egbert Streuer en Bernhard Schnieders. Met de laatsten was ze goed bevriend, ze reisde zelfs met hen mee naar Finland voor de motorraces. Lammie stond bekend als gepassioneerd motorliefhebber en op de zaterdag na de races wisten veel coureurs de weg naar haar huis in Hooghalen te vinden.De film duurt ongeveer 90 minuten en aanmelden is niet nodig. Hij draait op woensdag 26 juni om 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 en 19.30 uur en op vrijdag 28 juni om 11.00, 13.00 en 15.00 uur in de filmzaal van het Drents Archief. Een kaartje kost 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis mee.