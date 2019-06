Achilles eist 43.000 euro op bij voormalige penningmeester

Het bestuur van Achilles heeft een deurwaarder langs gestuurd bij de Assenaar met een dagvaarding, met daarin de vordering.Achilles 1894 kampt met een tekort van ruim een ton. Maar volgens advocaat Jan Maarten Pol wordt na langdurig onderzoek in de boeken de penningmeester verantwoordelijk gehouden voor een bedrag van 43.000 euro. "We hebben voldoende bewijs dat hij er schuldig aan is, dat dit geldbedrag ontbreekt."In maart kwam Achilles 1894 al naar buiten met het nieuws over mogelijk frauduleus handelen.Volgens Pol zijn alle bankafschriften doorgenomen. Daaruit blijkt dat er voor zo'n 10.000 euro door de man cash geld is gepind vanaf de bankrekening van Achilles, en overboekingen zijn gedaan vanaf de Achilles-rekening naar zijn eigen privérekening. "Voor deze bedragen heeft hij geen plausibele verklaring kunnen geven", zegt Pol.Ook mist er voor zo'n 16.000 aan cash geld, dat destijds door de penningmeester in ontvangst moet zijn genomen. "Dan heb ik het bijvoorbeeld over de betaling van de bridgeclub die wekelijk bij Achilles zit en dan geld voor alle versnaperingen betaalt, of andere kantine-inkomsten. Die geldbedragen heeft hij in ontvangst genomen, maar het geld is uiteindelijk niet door hem afgestort op de rekening van Achilles", legt Pol uit. "Je kunt dus oneerbiedig stellen, dat hij met de vingers in de kas heeft gezeten."Dat de voetbalclub uiteindelijk 43.000 euro van hem eist, komt volgens Pol doordat de man Achilles 1894 ook schade heeft berokkend, doordat hij zijn werk niet goed heeft gedaan. "Er is niet alleen met de vingers in de kas gezeten. Hij is ook in gebreke gebleven als penningmeester, met allerlei schade en onkosten tot gevolg. Zo is het kasboek niet bijgehouden en er zijn geen belastingaangiftes gedaan waardoor de belastingdienst geld claimt van Achilles. Alles bij elkaar maakt dat dus de vordering die Achilles op hem doet", aldus Pol."En het kan natuurlijk zijn dat hij hiertegen in verweer gaat, maar dan mag de rechter een oordeel vellen in deze zaak. Dat kan zo acht tot tien maanden duren", zegt Pol.Achilles doet op dit moment geen aangifte tegen de man van verduistering, waardoor er geen strafrechtelijke procedure zal volgen. "We hebben ervoor gekozen om eerst zoveel mogelijk geld proberen terug te halen, geld dat hij niet kan verantwoorden. Als we kiezen voor de weg van het doen van aangifte, waarna er strafrechtelijk mogelijk een vervolg komt, daar krijgen we geen geld mee terug. Vandaar nu de civiele procedure", aldus Pol.Het ontbreken van bepaalde geldbedragen op de rekening, werd vorig jaar ontdekt door het bestuur van Achilles. De club zat toen al tijden in financieel zwaar weer. Ze kwamen over 2016 en 2017 al geld tekort. Dat liep vorig jaar op tot meer dan een ton. Besloten werd toen nader onderzoek te doen naar het financiële gedrag van de penningmeester. Vanwege de financiële problemen stopte de club dit voorjaar al met het vlaggenschip , het zondagteam dat speelde in de Hoofdklasse A.De voormalig penningmeester vindt hij dat ten onrechte wordt beschuldigd van financiële malversaties bij de club. Volgens hem waren er al geldproblemen voor zijn komst. Hij was zelf niet bereikbaar voor een reactie op de dagvaarding.